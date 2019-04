OL : Les Lyonnais surcotés, cet ancien Gone veut leur peau

Dans : OL, FC Nantes, Ligue 1.

Toujours en course pour la deuxième place de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a peut-être une bonne opération à réaliser lors de la 32e journée.

Alors que son concurrent lillois recevra le Paris Saint-Germain dimanche, le club dirigé par Jean-Michel Aulas se déplacera à Nantes deux jours plus tôt. L’occasion de réduire l’écart de cinq points avec le LOSC ? Les Canaris n’en sont pas si sûrs. Malgré la méforme de son équipe ces dernières semaines, l’ancien Lyonnais Samuel Moutoussamy croit au succès face à des Gones moins redoutables que prévu.

« Comme chaque week-end, on regarde l'équipe que l'on va affronter. On va se pencher vraiment sur eux dès demain (jeudi), par rapport à la tactique qu'on va opérer pour remporter ce match. Cette saison, on les attendait peut-être un peu mieux mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées, a commenté le milieu de terrain. C'est une très belle équipe mais on n'a pas peur et on est déterminé. Avec Paris, on a envie de gagner les deux matchs pour obtenir des points et se maintenir. »

La déclaration de guerre

« Ce sera un match très compliqué, très tendu. On sait que les deux équipes ont impérativement besoin d'une victoire donc ce sera une rencontre dure et qui risque d'être un peu ouverte. On est solidaire et on a tous envie de se battre les uns pour les autres. Ce sera une vraie guerre sur le terrain », a annoncé Moutoussamy, sans doute revanchard contre son club formateur où il n'a pas pu percer.