OL : Les Lyonnais ne savent pas la chance qu'ils ont d'avoir Genesio

Malgré un certain désamour pour l'Olympique Lyonnais, Christophe Galtier n'a pas hésité à prendre la défense de Bruno Genesio.

Le week-end dernier, après la défaite de son club rhodanien face à Nice (0-1), deux semaines après le premier revers contre Reims (0-1), Bruno Genesio a connu une virulente altercation avec des supporters de l'OL dans les rues de Lyon, alors qu'il venait de fêter son anniversaire en famille. Une triste situation qui désole tout le football français. Puisqu'outre l'OL, Bruno Genesio a reçu de nombreux messages de soutien. Même Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du rival stéphanois, ne comprend pas pourquoi les fans de l'OL s'en prennent à Genesio de la sorte...

« C’est un garçon formé au club, qui a été aussi joueur au club. Sur les trois dernières saisons, il fait deuxième, quatrième et troisième. Avec 78 points sur la saison dernière malgré une concurrence incroyable. C’est très paradoxal qu’il soit pris en grippe comme ça par les gens. Si un entraîneur ne peut plus se déplacer tranquillement dans la ville dans laquelle il exerce, avec sa famille et ses enfants, sans être interpellé comme il l’a été, c’est grave... », a lancé, sur RMC, l'actuel coach du LOSC, qui demande donc aux Gones de respecter Genesio, et de ne pas oublier le bilan sportif de ce dernier malgré les critiques sur l'absence de fond de jeu.