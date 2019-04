OL : Les joueurs soulagés par le départ de Genesio ? Un constat effrayant

Dans : OL, Ligue 1.

Même si ce n'est peut-être qu'un hasard, depuis que Bruno Genesio a annoncé son départ en fin de saison de l'Olympique Lyonnais, c'était il y a deux semaines jour pour jour, l'OL a remporté ses deux matches de Ligue 1 contre Angers et vendredi à Bordeaux. Autrement dit, l'effet souhaité par l'entraîneur rhodanien, à savoir baisser la pression autour de son équipe, a fonctionné pour l'instant parfaitement. Mais pour Nicolas Puydebois, en arriver à une telle situation est tout de même abusé de la part des joueurs de l'Olympique Lyonnais.

Se confiant sur Olympique-et-Lyonnais.com, l'ancien gardien de but a fait part de sa désolation ou presque. « Je pense que ça a libéré les joueurs, mais pas que. Le climat s’est un peu apaisé. Mais je trouve ça dommage, parce que les joueurs ne devraient pas être influencés par le départ ou non d’un entraîneur. Ils devraient être compétiteurs, jouer pour leur équipe et être unis autour d’un objectif commun. Lorsqu’on est un joueur professionnel, on se doit de l’être, justement. Peu importe les circonstances, le coach ou l’atmosphère autour de l’équipe », explique un Nicolas Puydebois dépité que l'effectif de l'OL puisse ainsi avoir misé sur un départ de Bruno Genesio pour tout donner.