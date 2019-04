OL : Les joueurs ont lâché Genesio, c'est un scandale !

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais s’est incliné à la surprise générale face à Dijon au Groupama Stadium (1-3).

Une défaite surprenante qui a forcément compromis les chances de l’OL dans la course à la deuxième place. Et pour preuve désormais, les Gones vont devoir penser à regarder dans le rétroviseur et surveiller le duo ASSE-OM. Consultant pour le site Olympique-et-Lyonnais, Nicolas Puydebois estime qu’il s’agit là d’une énorme désillusion. D’autant que selon lui, les joueurs ont abandonné le navire. Et c’est peut-être le pire aux yeux des supporters de Lyon.

Les joueurs ont lâché Genesio selon Puydebois

« Je ne sais pas si l’OL est en crise, mais en tout cas, les joueurs ont bel et bien abandonné le navire. Au vu de l’implication et des intentions des Lyonnais ce samedi, l’OL n’a pas joué pour se qualifier en Ligue des champions. Par contre, on a vu une équipe qui voulait vraiment obtenir son maintien. C’est tout. Malheureusement, on n’est jamais au bout de nos surprises avec cette équipe. Quand on porte le maillot de l’OL, on doit le respecter, être professionnel jusqu’au bout. On a le droit d’être moins bien, mais on n’a pas le droit de lâcher et d’abandonner un match comme on l’a vu ce (samedi) soir. C’est un manque de respect par rapport au club et à son public » a confié Nicolas Puydebois, pour qui Bruno Genesio a également été lâché par ses joueurs samedi. « Clairement, l’OL a touché le fond ce samedi. Je n’ai pas vu de révolte. Un podium ça se mérite » s’est révolté Nicolas Puydebois, énervé après la débâcle de l’OL. Il y a de quoi…