OL : Les joueurs de Lyon choisissent leurs matches, un ancien accuse !

Dans : OL, Ligue 1.

Le match nul de l'Olympique Lyonnais contre Dijon a clairement provoqué des remous du côté des supporters de l'OL, car la formation de Bruno Genesio a montré des choses susceptibles d'inquiéter concernant la suite de la saison. Alors que Lyon a reculé au classement après ce nul, un ancien joueur formé à l'Olympique Lyonnais a mis les pieds dans le plat lors de Tant qu'il y aura des Gones. Pour Jamal Alioui, il est évident que les footballeurs de l'OL ne sont motivés à bloc que lors des grosses rencontres et délaissent le reste des affiches.

« La différence entre un grand joueur et un joueur normal c’est que le grand joueur est toujours en haut. Tu prends Cristiano Ronaldo, c’est un bosseur et il veut toujours être au top. Là, ce sont des garçons qui se limitent à choisir leurs matches. Contre Paris on va être extrêmement bon, contre Monaco aussi, contre Nice pareil et là contre Dijon alors qu’on a besoin de gagner ces matches-là pour espérer être sur le podium, on passe à côté. Devant Neymar, Mbappé, tu te transcendes, mais c’est au coach de les sensibiliser », constate, visiblement désolé de cette situation, Jamal Alioui.