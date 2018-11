OL : Les joueurs adorent Genesio, alors pourquoi le virer ?

Dans : OL, Ligue 1.

Ces derniers mois à l’Olympique Lyonnais, les critiques des supporters à l’égard de Bruno Genesio sont nombreuses.

Mais de son côté, Jean-Michel Aulas refuse d’accabler son entraîneur, qu’il juge toujours comme la personne la mieux placée pour amener l’OL au sommet. Interrogé sur OL-TV au sujet de son entraîneur, le président lyonnais a encore tenu un discours positif. Selon lui, les joueurs adhèrent totalement au discours de Bruno Genesio et il n’y a donc aucune raison de changer d’entraîneur. D’autant que le coach lyonnais est en fin de contrat en juin 2019 et qu’un bilan sera effectué en fin de saison…

« Les critiques à l’égard de Bruno Genesio, je les traite de la manière la plus objective possible. On a des éléments de référence. Je regarde les résultats et comment les joueurs réagissent au discours de Bruno. Les critiques sont toujours positives quand on sait y répondre. Il faut aussi apporter des certitudes et de la confiance. Il faut avoir de l’enthousiasme. Quand il y a des erreurs, on essaie de les rectifier » a confié Jean-Michel Aulas, satisfait du travail effectué par son entraîneur. Son discours sera certainement différent en cas de non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Mais tant que l’OL est dans ses temps de passage, aucune raison de paniquer ou d’accabler son entraîneur pour le président des Gones.