OL : Les imbéciles et la mentalité française, Génésio dit ce qu'il en pense

Dans : OL, Ligue 1.

Interrogé sur les critiques dont il fait l'objet au sein de l'Olympique Lyonnais, Bruno Génésio a répondu sans détour.

Cette saison, l'OL fait partie des 16 meilleures équipes d’Europe. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis sept ans, le club rhodanien retrouve son lustre d'antan. Grâce au talent des joueurs, mais aussi grâce au travail de Bruno Génésio. À la tête de Lyon depuis 2015, l'entraîneur de 52 ans a donc réussi à replacer son club en haut de l’échiquier continental, alors qu'un choc contre le FC Barcelone l'attend en février prochain. De quoi faire taire toutes les critiques, pour de bon ? Pas vraiment, car certains supporters des Gones ont toujours la dent dure envers leur coach. Ce qui ne fait ni chaud ni froid à Génésio.

« Il y a des critiques que je trouve constructives. Quand on est entraîneur, on ne fait pas tout bien. On m’a collé l’image d’un coach trop gentil. Mais en France, on met facilement les gens dans des cases et on ne les en déloge que très rarement. Certains, notamment les imbéciles, ne changent pas d’avis. Ça m’a fait mal au début, mais plus maintenant. Les critiques négatives peuvent me faire avancer quand elles sont constructives. Les critiques débiles, je les mets de côté. Il y a aussi des critiques positives que l'on peut utiliser, mais toujours en prenant du recul. Les sifflets ? Ça ne me fait rien. Je ne les entends pas car je suis au vestiaire à ce moment-là. Si ça les défoule, tant mieux pour eux. Est-ce que je prends des conseils ? La remise en question perpétuelle est l’essence même de notre métier. J’échange avec mon staff, avec le président, avec Gérard Houllier et Bernard Lacombe, mais aussi avec d’autres entraîneurs car on vit pratiquement tous la même chose, ce qui est rassurant. À l’OL, en interne, il y a un soutien. Ensuite, je prends ce que j’ai à prendre et j’avance comme cela », a avoué, sur OL TV, l'entraîneur lyonnais, qui devra soigner les derniers maux de son OL tout en réalisant d'autres exploits comme ceux de Man City pour recevoir enfin l'amour des fans.