OL : Les folles statistiques offensives du Lyon de Genesio

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Désormais deuxième de la Ligue 1 derrière l'intouchable Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais réalise une première partie de saison fabuleuse, et notamment d'un point de vue offensif.

On ne sait pas encore si l'OL aura le même cadeau final, mais ce Lyon version 2017-2018 ressemble étrangement au dernier Monaco champion de France. Véritable machine à marquer des buts, comme peut l'être le PSG, Lyon n'en finit plus d’affoler les compteurs depuis quelques semaines. Dimanche à Nice, le club rhodanien a une nouvelle fois confirmé sa très bonne forme en atomisant l'OGCN sur le score de 5-0, malgré les absences de Fekir et Traoré.

Une manita devenue habituelle pour la troupe de Bruno Genesio puisque Lyon l'a déjà réalisé à trois reprises cette saison en L1, après les victoires par cinq buts d'écart à Troyes et Saint-Etienne. Un exploit inédit dans l'histoire du championnat de France démontrant la force de frappe de Lyon, qui est communicative puisque tous les titulaires offensifs ont trouvé le chemin des filets lors de ces matchs à l'extérieur, avec Mariano, Memphis, Cornet, et même Myziane contre Nice. Un festival offensif qui se traduit finalement par une statistique plus que flatteuse pour le club de Jean-Michel Aulas, puisque l'OL dispose du meilleur trio offensif d'Europe, sachant que Fekir, Diaz et Depay ont marqué 29 buts en L1, devant la MCN du PSG, qui compte 28 réalisations.