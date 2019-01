OL : « Les fans de l’ASSE ne sont rien », Aulas console Depay

Visé par une banderole honteuse des supporters de l’AS Saint-Etienne lors du derby entre les Verts et l’OL dimanche soir, Memphis Depay a reçu un soutien de poids. En effet, le président Jean-Michel Aulas n’a pas pu s’empêcher de monter au créneau pour défendre l’international néerlandais, lequel s’est déjà défendu sur Twitter en chambrant le public de Geoffroy-Guichard. Sur son compte Twitter, le boss de l’OL en a ainsi remis une couche et à n’en pas douter, les ultras de l’ASSE ne vont pas apprécier, au contraire des supporters lyonnais…

« Memphis, tu es un très grand joueur, un très bon garçon et les supporters de l'ASSE ne sont rien... Nous sommes très fiers de toi, de toute l'équipe... et de Bruno (Genesio) » a publié le dirigeant, qui a par ailleurs regretté les insultes et autres fumigènes aperçues en tribunes durant la rencontre. Reste désormais à voir si les dirigeants ou les supporters de l’AS Saint-Etienne répondront à leur tour au président lyonnais. Même si de toute évidence, les Verts n’ont aucun intérêt à alimenter une polémique née d’une banderole odieuse à l’égard de Memphis Depay.

@OL @lequipe @Le_Progres Memphis you are a greatest player a very good boy and asse fan are nothing .. we are very proud of you and all the team OL ...and Bruno 👍🙏✌️#lederbyestpourOL