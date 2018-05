OL : Les droits TV explosent, Aulas s'en frotte les mains

Dans : OL, Ligue 1.

L’information a fait l’effet d’une bombe : 1,2 milliard d’euros seront distribués aux clubs de Ligue 1, comme cela a été confirmé après les résultats de l’appel d’offres pour la diffusion de la Ligue 1 entre 2020 et 2024. Une augmentation de 60% qui va forcément profiter aux cadors du championnat hexagonal, qui auront plus de moyens à leur disposition pour rivaliser avec les autres écuries européennes. Au micro de L’Equipe, Jean-Michel Aulas a exprimé toute sa satisfaction devant ce pactole qui sera distribué aux clubs de Ligue 1.

« C'est une évolution significative qui va permettre de mieux payer les joueurs, d'investir dans les infrastructures et d'avoir des clubs plus spectaculaires. On est dans l'attente qu'avaient les clubs les plus importants et on est parfaitement satisfaits » a expliqué le président de l’Olympique Lyonnais, bien conscient de l’importance de cette hausse des trois TV pour les clubs qui chassent le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Maintenant, l’enjeu sera de bien utiliser cet argent sur le marché des transferts et de gérer avec prudence l’augmentation potentielle des salaires en Ligue 1…