OL : Les deux scénarios pour que Lyon finisse premier

Dans : OL, Europa League.

La première place de poule n’est pas si négligeable que cela en Europa League, car elle peut permettre d’éviter quelques gros bras en provenance de la Ligue des Champions. Pour aller chercher cette première place, il faudra toutefois faire une belle performance sur le terrain de Bergame lors du dernier match. Après le match nul 1-1 à l’aller, et une meilleure différence de buts générale pour les Italiens, les Lyonnais n’ont que deux solutions. Gagner sur le terrain de l’Atalanta, ou bien y faire un match nul supérieur à 1-1, c’est à dire 2-2 et tout ce qui s’en suit. Cela permettrait à l’OL de passer en tête grâce aux buts marqués à l’extérieur dans la confrontation directe. Un petit calcul à prendre en compte si jamais l’OL veut mettre toutes les chances de son côté pour aller le plus loin possible dans cette compétition.