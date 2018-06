OL : Deux obstacles bloquent le transfert de Fekir

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Dimanche, Canal Plus affirmait que Nabil Fekir était proche de s’engager à Liverpool, même si l'agent du joueur a fermement démenti que ce dernier était en Angleterre comme une rumeur l'avait prétendu.

Finalement, et comme cela était assez probable, aucune annonce n’a été faite au sujet d’un éventuel transfert du capitaine de l’OL chez les Reds. Et pour cause, les négociations entre Jean-Michel Aulas et la direction de Liverpool bloqueraient sur deux points très précis, selon les informations de The Independant. Le journal britannique affirme que l’OL réclame 70ME au minimum pour l’international français, tandis que Liverpool refuse de monter à plus de 60ME…

De plus, le timing du transfert fait débat et les divergences sont nombreuses entre l’état-major de l’OL et celui de Liverpool. Effectivement, Jean-Michel Aulas refuse d’officialiser un transfert de son capitaine avant la fin de la Coupe du monde tandis que Jurgen Klopp, qui aimerait boucler son mercato avant la reprise de l’entraînement, fait le forcing pour accélérer les choses. Reste à savoir si un compromis sera trouvé entre l’Olympique Lyonnais et le récent finaliste de la Ligue des Champions. Mais pour l’instant, les obstacles existent et empêchent les choses d’évoluer positivement dans ce dossier brûlant du mercato…