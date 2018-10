OL : Les caprices de Memphis exaspèrent le vestiaire de l'OL !

Dans : OL, Ligue 1.

Buteur contre Angers samedi après-midi (1-2), Memphis Depay s’est surtout fait remarquer pour sa sortie médiatique après la rencontre.

L’international néerlandais a réclamé plus de respect de la part de Bruno Genesio et a bien fait comprendre à son entraîneur qu’il n’avait pas apprécié de débuter la rencontre sur le banc. Pendant l’échauffement contre Angers, il s’est notamment assis sur un ballon puis sur le banc pour manifester son mécontentement. En interne, cela commence à agacer comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour.

« Si le staff lyonnais, qui s’attendait à cette attitude de sa part, misait sur sa réaction lors de son entrée en jeu, sa bouderie a agacé la plupart de ses coéquipiers. Son comportement les avait déjà irrités, mardi soir à Hoffenheim (3-3). Après une première période médiocre, qui aurait pu lui valoir d’être remplacé à la mi-temps, il avait offert une deuxième période nettement plus consistante et ponctuée d’un but. Mais il avait surtout marqué les esprits de ses coéquipiers après le match, quand il s’était permis de les critiquer de ne pas avoir su tenir le score en fin de match » explique le quotidien national. Autant dire que le vestiaire de l’OL ne semble pas prêt à supporter les caprices de Memphis Depay bien longtemps. Et bien évidemment, c’est à Bruno Genesio de gérer tout cela de la meilleure manière possible. Ou la moins pire…