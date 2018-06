OL : Les candidats débarquent, Lyon va devoir trancher pour ce jeune

Dans : OL, RCSA, Mercato.

Sans même avoir joué une saison pleine avec l’Olympique Lyonnais, Jean-Philippe Mateta pourrait quitter le club rhodanien.

Victime de sa jeunesse et de la concurrence, l’avant-centre avait passée une année avec la réserve avant d’être prêté avec succès au Havre la saison passée. Ses performances avec le club doyen ne lui offrent pas nécessairement une place dans la rotation avec Bruno Genesio, mais cela lui permet en revanche d’espérer un tournant dans sa carrière. Mayence, Newcastle et d’autres clubs sont intéressés par le joueur, mais ce jeudi, L’Equipe annonce qu’un club de Ligue 1 s’est également manifesté. Il s’agit de Strasbourg, qui semble prêt à effectuer un gros effort financier pour payer une grande partie de son salaire et récupérer le joueur en prêt.

Une nouvelle tentative en Ligue 1 pour un retour encore plus fort dans un an est-il envisageable, alors que Lyon a également vu le Standard de Liège se renseigner pour un transfert récemment ? L’OL va devoir faire un choix, avec un prêt au plus haut niveau s’il croit que Mateta (20 ans) peut l’aider à l’avenir, ou ce qui serait de toute façon une belle vente pour un joueur acheté pour 2 ME hors bonus, et qui pourrait être vendu jusqu’à 9 ME.