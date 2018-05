OL : Les banderoles anti-Genesio, JM Aulas était au courant !

Dans : OL, Ligue 1.

Malgré la qualification pour la Ligue des Champions au terme d’un match fou (3-2) contre Nice, les supporters de l’Olympique Lyonnais n’avaient pas tous le cœur à la fête samedi soir. En effet, de nombreux fans du club rhodanien ont manifesté leur mécontentement de voir Bruno Genesio à la tête de l’équipe à travers plusieurs banderoles au Groupama Stadium. La communication de Jean-Michel Aulas a également été la cible de certains supporters hostiles envers l’état-major de l’OL. Mais selon Stéphane Guy, les deux hommes forts de l’OL sont « unis » devant cette adversité grandissante.

« Dès le coup de sifflet final, ils savaient qu’il y aurait des banderoles dans les travées du Groupama Stadium » annonce le commentateur de Canal Plus avant de poursuivre. « C’était prévu, les supporters avaient prévenu Jean-Michel Aulas. Après le match, Genesio et Aulas se sont pris dans les bras, c’était un signe fort. Dans le foot, il y a des moments d’émotion, là, ça en était un vrai. On voyait qu’il s’agissait de deux hommes unis qui ont combattu avec une grande force d’intimité tout au long de la saison » a expliqué le journaliste de la chaîne cryptée. Un témoignage qui confirme si cela était nécessaire que Bruno Genesio a toute la confiance du président de l’OL en vue de la saison prochaine.