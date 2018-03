OL : Les Bad Gones envoient un message à Genesio et ses joueurs

Dans : OL, Ligue 1.

Souvent soupçonnés d'être trop tendres avec les dirigeants et le staff de l'Olympique Lyonnais, les Bad Gones ont tenu à envoyer un message fort avant la réception de Caen ce dimanche au Groupama Stadium. Car pour ces supporters les plus motivés de l'OL il est clair que Bruno Genesio et ses joueurs doivent rapidement rectifier le tir. Mais c'est uniquement à la fin de la saison, et pas avant, que les Bad Gones et le Kop Virage Nord feront un bilan sans complaisance de ce qu'il s'est passé cette année à l'Olympique Lyonnais. En attendant, ils ne lâcheront rien.

« Comme tous les amoureux de l’OL, nous ne nous satisfaisons pas des résultats actuels de notre équipe, coupe d’Europe mise à part. Il y aurait beaucoup à dire sur les possibles causes de cette situation, de l’inconstance des joueurs aux choix controversés de l’entraîneur, ou sur les excuses trouvées à chaque mauvais résultat (...) Aujourd’hui nous tirons une nouvelle fois la sonnette d’alarme, comme nous l’avions fait début novembre, suite à la très mauvaise entame de saison de notre Olympique (...) Nous leur avons fait confiance depuis le début de la saison, à raison jusqu’à quelques semaines en arrière, mais ils doivent être conscients que cette confiance a ses limites et que nous ne resterons pas les bras croisés si les désillusions devaient continuer à s’enchaîner. Notre abnégation ne doit pas être prise pour de la naïveté ou pour un blanc-seing qui excuserait une fin de saison comparable à la précédente, écrit dans un premier temps, le bureau du Kop Virage Nord et des Bad Gones, avant toutefois de se faire plus positif. C’est notre fierté de toujours chanter dans l’adversité ne jamais lâcher ! (...) C’est à la fin du bal qu’on paye les musiciens et actuellement l’orchestre joue encore. Faisons en sorte en ce qui nous concerne de n’avoir aucun regret. »