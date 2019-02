OL : Les attaquants de l'OL sont fainéants, Carrière est sans pitié

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un match exceptionnel contre le Paris Saint-Germain dimanche soir en clôture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais devra maintenant confirmer face à des adversaires moins prestigieux. Et la tâche s’annonce difficile pour l’équipe de Bruno Genesio, qui a pris l’habitude depuis plusieurs mois de lâcher des points en cours de route contre les soi-disant « petits » de Ligue 1. La faute à un manque d’implication défensive des attaquants selon Eric Carrière, ancien joueur de l’OL et désormais consultant pour Canal Plus.

« Oui, OL-PSG est le match de la saison pour le moment. C’est rare d’avoir un match incertain avec Paris donc là ça a été le cas, et cela donne une rencontre très intéressante. Maintenant, il faut de l’endurance mentale, c’est le très haut niveau et c’est ce qu’il manque à Lyon. Les Parisiens ont toujours un niveau élevé, même quand ils sont moins biens. Sur des matchs contre des adversaires plus faibles, il y a par exemple moins de courses défensives des joueurs offensifs de l’OL, ce qui rend empêche la fluidité qu’il y avait contre le PSG » a regretté, dans des propos relayés par FootRadio.com, un Eric Carrière qui espère que les attaquants rhodaniens entendront le message pour gagner en régularité et sécuriser rapidement la troisième place. Avant d’aller chercher la deuxième ?