OL : Les arbitres sur écoute, Aulas a tout bon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après la défaite de l’OL contre le PSG dimanche soir (2-1), Jean-Michel Aulas a hurlé à l’injustice en raison du penalty accordé à Neymar.

Il faut dire que le penalty est extrêmement litigieux dans la mesure où Neymar semble commettre une faute sur Malo Gusto avant de s’écrouler. Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas est monté au créneau et a notamment soumis l’idée de s’inspirer du rugby avec les micros ouverts pour les arbitres et les assistants à la vidéo. « Il est temps pour l’arbitrage du foot de faire sa révolution, d’être transparent : la seule solution est d’avoir comme au rugby des arbitres avec micro ouvert, tout comme les échanges VAR. Pourquoi refuser de voir la double faute d Neymar qui entraîne la chute de Malo Gusto » a publié le patron de l’OL. Sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe, Gervais Martel a confié qu’il était totalement d’accord avec Jean-Michel Aulas pour que cette solution soit approuvée.

Martel favorable aux micros ouverts pour les arbitres

« La solution de Jean-Michel Aulas pour améliorer le VAR peut être la bonne pour une raison très simple, c’est que le football va de plus en plus vite, et les gens qui regardent le football ont besoin de vite comprendre ce qu’il se passe. La semaine dernière entre Lens et Bordeaux, il y a eu cinq minutes d’attente pour savoir s’il y avait penalty. Lille contre Lens, un hors-jeu ne parait pas évident, cela se décide en une minute mais on ne sait ce que pense l’arbitre, ce que disent les assistants à la vidéo. C’est important de savoir s’il y a des discussions, des contradictions. Enfin, pour le corps arbitral, ça les aiderait au niveau du comportement des joueurs qui ne sont pas toujours au niveau de ce que l’on peut attendre de grands professionnels. Si cela existe au rugby, pourquoi pas au foot ? » s’est interrogé l’ancien président du RC Lens, convaincu que l’idée de Jean-Michel Aulas est la bonne pour faire évoluer l’arbitrage dans le football français.