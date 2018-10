OL : Les anti-Genesio finissent par écoeurer Pierre Ménès

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche soir, en l'absence d'une journée de championnat de Ligue 1, c'est Bruno Genesio qui sera l'invité de Canal + à l'occasion du Canal Football Club. La chaîne cryptée a annoncé la présence de l'entraîneur via les réseaux sociaux, et en réponse à cela, des critiques sont tombées sur le coach de l'Olympique Lyonnais, puis des insultes et des attaques aussi lâches qu'anonymes. Même si le bashing anti-Genesio est devenu une habitude sur les réseaux sociaux, Pierre Ménès, qui sait de quoi il parle puisqu'il prend souvent cher sur Twitter, estime que tout cela va beaucoup trop loin.

S'exprimant via son compte Twitter, le consultant du Canal +, qui sera dimanche sur le plateau du CFC avec Bruno Genesio, a confié sa désolation devant ce climat malsain.« Assez consterné mais pas étonné par La bassesse des comms à l’annonce de la venue de Bruno. Y en a qui n'ont vraiment pas honte », a fait remarquer Pierre Ménès, qui en retour à reçu des commentaires très critiques, lesquels ont confirmé que l'actuel entraîneur de l'Olympique Lyonnais n'était pas l'ami des réseaux sociaux. Dimanche soir, Twitter risque de s'illuminer...