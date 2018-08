OL : Léo Dubois fait siffler des oreilles chez les journalistes

Dans : OL, Ligue 1.

Arrivé à l'Olympique Lyonnais cet été en provenance de Nantes, même s'il avait signé son contrat dès le mois de janvier, Léo Dubois a été rudement critiqué pour ce choix fait tôt dans la saison. Mais cela tombe bien, il ne semble pas réellement avoir grand-chose à faire de ce que certains médias disent de lui. S'exprimant dans Le Progrès, l'ancien nantais a remis les pendules et quelques journalistes à leur place sans ménagement.

« Si je lis les médias sportifs ? Très rarement. Pour être honnête, je ne suis pas forcément d’accord avec ce qui s’y dit. J’estime que chacun son métier. Quand ça rentre beaucoup trop dans l’aspect football, je trouve que certaines personnes ne sont pas compétentes pour en parler. Je ne me permettrai pas de parler du journalisme car je ne suis pas compétent pour cela. Je lis les articles qui me concernant vraiment en diagonale, même s’ils sont positifs. Je suis quelqu’un qui s’analyse beaucoup et analyse les choses. Je sais faire mon autocritique et j’ai autour de moi des personnes de confiance dotées d’un vrai sens critique », explique Léo Dubois dans les colonnes du quotidien régional.