OL : Léo Dubois capitaine de Lyon contre Benfica

Dans : OL.

Dès sa prise de fonction à l’OL, Rudi Garcia avait fait savoir qu’il souhaitait faire tourner le brassard avant de décider qui sera le capitaine de l’Olympique Lyonnais pour la suite et la fin de la saison. Et pour son cinquième match sur le banc du club rhodanien, mardi contre Benfica, Rudi Garcia a décidé de confier cette mission à Léo Dubois. Le défenseur lyonnais succèdera à Marcelo, Anthony Lopes, Memphis Depay et Jason Denayer, ce dernier étant capitaine de l'Olympique Lyonnais samedi à Toulouse.