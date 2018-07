OL : Le vrai Bertrand Traoré est présent à l'OL, il avoue pourquoi

Dans : OL, Ligue 1.

C'est l'une des grosses satisfactions de l'Olympique Lyonnais lors des matches de préparation, Bertrand Traoré a des jambes de feu et l'attaquant burkinabé arrivé lors du mercato 2017 en provenance de Chelsea moyennant 10ME suscite déjà de gros espoirs après une première saison mi-figue mi-raisin. Après la victoire contre Wolfsburg, Bertrand Traoré, auteur d'un but, a reconnu être dans une forme nettement ascendante et il n'a aucun mal à expliquer pourquoi les choses vont mieux pour lui par rapport à l'an dernier.

« Cette saison, ça n’a rien à voir. J’étais malade avant le départ en Chine l’an dernier et je souffrais plus. Et là, je fais une préparation plus complète. J’ai retrouvé des sensations, je me sens déjà bien physiquement. J’ai fait une très bonne semaine en Suisse, je me sens affûté, explique, dans Le Progrès, Bertrand Traoré, qui se met à la disposition de Bruno Genesio. Peu importe le système, mais j’aime bien jouer à deux devant, je suis plus décisif, plus proche du but, et on l’a vu en fin de saison dernière. Après il faut faire en fonction de l’équipe, on peut utiliser deux systèmes, tant mieux. On a su créer un collectif très important. Je pense que nous ferons mieux que la saison dernière. »