OL : Le verdict tombe déjà, Sylvinho n’est pas meilleur que Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Après quelques mois dans le milieu du foot français, Sylvinho a pu s’apercevoir que la tendance pouvait rapidement s’inverser.

D’abord critiqué à cause de ses résultats pendant la préparation, l’Olympique Lyonnais a ensuite suscité une certaine euphorie après ses victoires contre Monaco (0-3) et Angers (6-0). Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que l’emballement n’a pas duré. Depuis, les Gones restent sur quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Dont le nul concédé face au Zénith Saint-Pétersbourg (1-1) mardi en Ligue des Champions. Une rencontre à la portée de l’OL, dont le coach Sylvinho a tardé à opérer des changements malgré le jeu stérile de son équipe.

Sylvinho, le mauvais choix ?

Pour Jérôme Alonzo, c’est déjà la preuve que le Brésilien ne fait pas mieux que son prédécesseur. « Il ne se passe rien à Lyon si on excepte la semaine sympa en ouverture de la Ligue 1, a constaté l’ancien gardien sur la chaîne L’Equipe. Faire un match nul dans un premier match de Ligue des Champions, cela ne me dérange pas. Mais face au Zénith, il ne se passe rien. Quand je vois un coach qui ne tente rien à la 70e contre un adversaire qui est carbonisé, je me dis que c’est un coach qui n’est pas prêt pour ce niveau-là, peut-être. »

« Si Lyon n’avance plus, avec l’effectif qu’il a, c’est bien qu’il y a un souci, a poursuivi le consultant. Vous prenez Genesio pour virer un mec qui a de nouvelles idées. Et ce mec n’apporte rien au moment où il y a 1-1 et que l’adversaire est cramé, il n’a pas d’idées, des questions se posent très sérieusement. » Une victoire contre le Paris Saint-Germain dimanche et les commentaires ne seront plus les mêmes…