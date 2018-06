OL : Le transfert de Fékir, Liverpool sort un petit moyen de pression

Dans : OL, Mercato, Premier League.

En discussions avec Liverpool au sujet du transfert de Nabil Fékir, l’Olympique Lyonnais prend tout son temps.

La stratégie de Jean-Michel Aulas n’est même pas masquée, le président lyonnais espère une belle Coupe du monde de son meneur de jeu pour faire encore grimper les prix, alors que les chiffres pourraient atteindre 70 ME. De leur côté, les Reds ne l’entendent pas forcément de cette oreille, et espèrent finaliser l’arrivée du Lyonnais dans les prochains jours, histoire de savoir précisément à quoi ressemblera leur équipe la saison prochaine. Et surtout, si en effet Nabil Fékir venait à briller en Russie, le club anglais a de bonnes raisons de croire que d’autres clubs européens pourraient entrer dans la danse.

Alors, pour tenter de faire accélérer les choses, Liverpool avance sur un autre dossier. En effet, la formation de la Mersey se rapproche d’un accord pour faire venir Xherdan Shaqiri. Le milieu offensif de poche, qui n’a jamais vraiment réussi à s’imposer au Bayern Munich puis à l’Inter Milan, se distingue désormais avec Stoke City, et sa dernière saison réussie pourrait lui ouvrir les portes d’Anfield. Pour seulement 14 ME, le Suisse peut quitter le club relégué cette saison. Pas forcément de quoi en faire un réel concurrent de Nabil Fékir, mais Liverpool envoie ainsi un message à Lyon : l’attente d’un accord pour le transfert du capitaine de l’OL ne sera peut-être pas éternelle.