OL : Le successeur de Fekir trouvé, Sylvinho brouille mal les pistes

Dans : OL, FC Nantes, Mercato.

Bien avant le départ de Nabil Fekir au Betis Séville, l’Olympique Lyonnais avait tout anticipé.

Etant donné que le milieu offensif devait évoluer un cran plus bas, c’est ce poste de relayeur que le club rhodanien va tenter de renforcer. Les dirigeants ont même déjà fixé leur priorité, à savoir Valentin Rongier, le Nantais suivi par la cellule de recrutement depuis plusieurs saisons. Mais pour le moment, l’entraîneur Sylvinho préfère brouiller les pistes. Ou du moins essayer.

« Je ne sais pas si on va remplacer Nabil. Actuellement, Florian Maurice, Juninho et le président travaillent sur ce dossier, a révélé le technicien. Le mercato est encore ouvert, heureusement pour ceux qui arrivent, malheureusement pour ceux qui partent. Nous sommes encore en train d’analyser les nécessités de l'OL. Peut-être au milieu de terrain ou dans un autre secteur. »

Sylvinho plaisante sur Rongier

Autrement dit, Lyon devrait bien recruter un élément dans l’entrejeu. Et la piste Rongier semble bel et bien prioritaire malgré la plaisanterie du coach.« Rongier ? Il est blond (rires) ? Je le connais, oui, mais peut-être pas autant que le club le connaît, puisqu’il connaît bien mieux que moi la Ligue 1, a reconnu Sylvinho. Mais il s’agit d’un grand athlète. » Cette fois, il est évident que le choix vient du recruteur Florian Maurice, et non du clan brésilien.