OL : Le secret de Memphis Depay ? Il est (relativement) simple

Dans : OL, Ligue 1.

Buteur dimanche dernier contre Amiens, Memphis Depay semble reprendre cette saison comme il avait terminé la précédente, à savoir au sommet. Et pour Bruno Genesio, si l'attaquant international néerlandais de l'Olympique Lyonnais évolue désormais à son meilleur niveau, il le doit beaucoup à une remise en question, mais également à un travail acharné. Car pour l'entraîneur de l'OL, Memphis Depay a compris que Lyon et lui avaient un intérêt commun.

« Le mot qui le définit le mieux ? C’est atypique. C’est un joueur qui malgré qu’il soit atypique est devenu régulier depuis maintenant quatre ou cinq mois. Il est impliqué sur 18 de nos derniers buts, il nous permet de débloquer des situations ou de sécuriser certains matches comme celui de dimanche. Car le deuxième but nous permet de sécuriser la fin de match alors qu’à 1-0 on est toujours à la merci d’une erreur. Il est toujours en progrès depuis qu’il est arrivé chez nous. Il a tout travaillé, mais quand tu as fait une année pratiquement blanche comme il avait fait à Manchester United il faut du temps pour retrouver le rythme, les repères et surtout la confiance. Et la confiance on sait que chez un attaquant c’est très très important pour la performance. Il s'est remis en question, il a fait beaucoup d'efforts et de sacrifices à la fois pour son jeu mais aussi pour celui de l'équipe. Il est récompensé par ses performances individuelles qui rejaillissent sur les résultats de l’équipe », a confié le technicien de l'Olympique Lyonnais à 48h du déplacement de Memphis Depay et ses coéquipiers à Reims.