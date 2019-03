OL : Le sauveur Terrier envoie un message à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Martin Terrier, buteur de l’OL lors de la victoire à Rennes (0-1) : « Coaching gagnant de Genesio avec mon entrée ? Ouais, exactement. C'est bien pour l'équipe, c'est aussi bien pour moi parce que je travaille tous les jours pour faire ce genre de rentrées et espérer être titulaire. Donc, c'est bien pour l'équipe. On a eu un peu plus de mal en deuxième période parce qu'ils nous ont mis la pression. Il nous manquait un peu d'efficacité devant le but, j'ai réussi à amener ma part d'efficacité, donc je suis content. Mardi, contre Rennes, ça va être complètement différent parce qu'ils ont eu beaucoup d'absents aujourd'hui et ils vont récupérer quelques joueurs, ça va être une toute autre équipe. Il va falloir être solide et espérer faire un résultat positif pour aller en finale de la Coupe de France », a-t-il déclaré sur Canal+.