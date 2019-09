OL : Le réveil de Lyon dépend de Memphis Depay !

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi après-midi, l’Olympique Lyonnais s’est enfoncé dans la crise en concédant une défaite très gênante face au FC Nantes (0-1).

Après la rencontre, plusieurs joueurs dont Houssem Aouar et Memphis Depay sont allés dialoguer avec les supporters rhodaniens pour tenter d’apaiser une situation extrêmement tendue. L’international néerlandais, en vue face à Alban Lafont lors du match opposant l’OL à Nantes, ne semble pas fuir ses responsabilités. Cela tombe bien, le réveil de l’Olympique Lyonnais dépendra en grande partie de lui selon Nicolas Puydebois, ancien gardien des Gones désormais consultant pour le site Olympique et Lyonnais.

« Depay a été dans tous les bons coups lyonnais, mais il n’a pas réussi à marquer. Soit il a été mis en échec par le gardien nantais Alban Lafont, soit il n’a pas su faire le bon geste. C’est dans ces dispositions là que nous avons besoin de lui, de manière plus régulière. Sur ce match, on a pu le trouver entre les lignes, mais également dans la profondeur. Cependant, sa grosse activité n’a malheureusement pas profité à l’Olympique lyonnais » a commenté Nicolas Puydebois, plutôt clément avec Memphis Depay malgré son inefficacité. Et pour cause, il reste malgré son irrégularité l’arme offensive n°1 de l’équipe de Sylvinho.