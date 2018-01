OL : Le premier renfort du mercato débarque pour 1,5ME !

Dans : OL, Ligue 1, Ligue 2, Mercato.

« Recruter en janvier des joueurs qui viendraient à l'OL en juillet, c’est exactement, c’est ce sur quoi on travaille de façon active ». Il y a une semaine, Jean-Michel Aulas n’y allait pas par quatre chemins pour dévoiler sa nouvelle stratégie de recrutement à l’Olympique Lyonnais. Et visiblement, le club rhodanien ne va pas mettre un an pour passer des paroles aux actes puisque France Football annonce ce mardi que le jeune Oumar Solet (Laval) va rejoindre l’Olympique Lyonnais dans les prochains jours.

Le jeune défenseur central de 18 ans fait l’objet d’un intérêt prononcé de la cellule de recrutement de l’OL depuis plusieurs mois. Après de nombreux échanges, Laval et Lyon seraient proches d’un accord pour le transfert du jeune international U18 français. La somme de 1,5ME a filtré, un montant qui pourrait être agrémenté de quelques bonus. Par ailleurs, il n’est pas précisé si Oumar Solet va terminer la saison en Mayenne sous la forme d’un prêt, ce qui paraîtrait plutôt logique, ou si Bruno Genesio a la volonté de compter le joueur dans ses rangs dès le mois de janvier. Doucement mais surement, la stratégie de Jean-Michel Aulas se met en place.