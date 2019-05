OL : Le podium ou la honte, Carine Galli prévient Lyon

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Troisième de Ligue 1 à l’issue de cette 35e journée, l’Olympique Lyonnais a vu son rival, l’AS Saint-Etienne, revenir à un point.

La pression est à son maximum à trois matchs de la fin, et bien malin est celui qui peut d’ores et déjà annoncer le classement final de la L1. Pour Carine Galli, il est évident qu’il est difficile de prévoir le résultat de cette bataille entre l’ASSE et l’OL. Mais selon la chroniqueuse de La Chaîne L’Equipe, l’Olympique Lyonnais n’a pas le droit de laisser filer cette troisième place, alors que l’équipe de Bruno Genesio a toutes les cartes en main à trois journées de la fin. Elle s’explique…

« Lyon a évité l’accident industriel le week-end dernier contre Bordeaux en accrochant la victoire en toute fin de match. Je ne dis pas que Lyon va taper Marseille, mais ils sont encore en mesure de garder cette troisième place. Si après, ils sont incapables de garder cette place alors qu’à trois journées ils ont leur destin entre les mains, on pourra dire que ça aura été un raté de A à Z. Mais ils sont quand même devant Saint-Etienne et à mes yeux, ils sont supérieurs » a confié la journaliste, pour qui Lyon se ferait vraiment ridiculiser en cas de chute du podium en fin de saison. Cela serait évidemment vécu comme un immense échec du côté de Lyon, où l’on ne supporterait pas de voir l’ASSE passer devant au finish…