OL : Le plaquage de Riolo, il propose Lopes au XV de France

En grande difficulté ces dernières années et même dans le Tournoi des VI Nations 2018, l’équipe de France de rugby aurait bien besoin d’un joueur percutant et bon manieur de ballons. C’est à partir de ce constat que Daniel Riolo a proposé, sur le ton de l’humour, à Anthony Lopes d’intégrer le XV de France. Une référence directe et évidente aux dernières sorties musclées du gardien lyonnais, qui avait cartonné Kylian Mbappé lors du OL-PSG, et a de nouveau effectué une intervention particulièrement autoritaire sur Ismaïla Sarr lors du match de dimanche face à Rennes. Le consultant de RMC rejoint donc de nombreux observateurs sur ce fameux débat, à savoir que le fait de toucher le ballon en premier n’autorise pas forcément tous les excès ensuite sur l’adversaire.