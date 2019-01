OL : Le pèse-personne a rendu son verdict chez les joueurs lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

La période des fêtes est toujours redoutée par les staffs des clubs professionnels, certains joueurs ayant parfois tendance à abuser des bonnes choses. Alors, les choses sont désormais claires du côté de l'Olympique Lyonnais, les footballeurs sont pesés lorsqu'ils partent en vacances, et il en est fait de même au retour. Une méthode simple mais qui place tout le monde devant ses responsabilités. Et ce vendredi, à la fin du stage réalisé par l'OL en Espagne, Bruno Genesio a rendu les copies avec un grand sourire.

Visiblement le message est bien passé avant la trêve hivernale du côté de Lyon. « Le bilan du stage est positif, à la fois pour les conditions d’entraînement et pour la qualité du travail qu’on a fourni ici, que ce soit sur le plan physique mais aussi sur l’aspect tactique et technique. Même si c’était un stage très court, je pense que c’était intéressant de le faire. On voulait mettre les joueurs dans les conditions de match. On leur avait laissé un peu plus de repos durant la trêve car on avait accumulé beaucoup de matches en première partie de saison. C’était bien de couper mentalement. On leur avait demandé de faire un programme pendant les vacances et on a vu qu’ils étaient prêts. Il n’y a pas eu de prise de poids à la reprise. Les joueurs étaient prêts à répondre à la charge importante de travail demandée durant ces trois jours », s'est félicité l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas eu besoin de mettre quelques joueurs à la diète.