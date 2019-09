OL : Le nouveau Lyon fait flipper Pierre Ménès

Dans : OL, Ligue 1.

Après la défaite de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain, les observateurs sont unanimes. Clairement, la stratégie ultra-défensive mise en place par Sylvinho est critiquée. Contre le champion de France en titre, le coach de Lyon avait décidé d’aligner un 5-3-2 avec Andersen, Marcelo et Denayer pour réduire les espaces en défense. Un plan de jeu minimaliste et très décevant pour Pierre Ménès, cruellement déçu par le manque d’ambition de l’Olympique Lyonnais, qui nous avait habitué à mieux dans les grandes affiches de Ligue 1 par le passé.

« Paris l’a emporté sans la moindre discussion à Lyon, face à une formation rhodanienne bâtie pour faire 0-0. Comme une équipe qui joue le maintien. Comme Strasbourg l’a fait au Parc il y a huit jours. Du coup, Lyon a subi la domination totale des Parisiens, tout au long du match (…) Même si Lyon avait arraché le match nul, cette tactique de départ montre que le club a abdiqué devant le PSG. Après deux journées de championnat, certains disaient que cela allait être serré cette année et que Lyon allait titiller Paris. Quatre journées plus tard, l'OL est déjà à sept points. Franchement, je suis très déçu par les choix tactiques de Sylvinho. Terrier et Cornet sont restés sur la banc, Traoré n’est rentré que pour les trois dernières minutes, après le but de Neymar, il fait sortir Reine-Adélaïde qui était le seul à remonter les ballons et casser les lignes parisiennes… Ce manque total d’ambition est sanctionné par une défaite à domicile méritée » a jugé le consultant de Canal Plus, vraiment pas emballé par l’OL version Sylvinho en ce début de saison.