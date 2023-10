OL ‍: Le nom d'Aulas apparait dans une vaste enquête sur les paradis fiscaux

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le nom d’une société que Jean-Michel Aulas détient avec son fils est apparu dans des enquêtes journalistiques sur les paradis fiscaux, et les manoeuvres éventuelles pour se substituer à l’impôt français.

Jean-Michel Aulas n’est pas à la retraite, à 74 ans désormais. Le dirigeant historique du football français a vendu son Olympique Lyonnais, perdant même la présidence plus rapidement que prévu puisque le nouveau propriétaire John Textor l’a immédiatement écarté. Résultat, l’ancien PDG d’OL Groupe s’est concentré sur son rôle à la fédération française de football, avec notamment des responsabilités dans le développement du football féminin. Mais outre son intérêt énorme pour le football, qui lui prend une bonne partie de son temps, Jean-Michel Aulas possède avec son fils une société qui fait parler depuis les révélations de Rue89 Lyon.

Delaware et Luxembourg, le duo gagnant pour Embassair

En effet, le média local s’appuie sur des documents récupérés lors d’une vaste enquête journalistique menée par Le Monde et 16 médias européens dénommée Open Lux. Il s’agit d’un travail de longue haleine à partir des bases de données luxembourgeoises afin de mettre en lumière des montages financiers destinés à une optimisation fiscale, sans que ces manoeuvres soient forcément illégales. Sauf s’il est prouvé que le but d’une société enregistrée au Luxembourg est uniquement de se soustraire à l’impôt, ce qui est toujours difficile à prouver et rend le Grand Duché si attractif.

Concernant le cas de Jean-Michel Aulas, lui et son fils sont les co-fondateurs de la société Embassair, une société qui gère des déplacements de jets privés dans un terminal de luxe en Floride. Selon Rue89, le montage financier est particulièrement obscur car la société Embassair a été créée par la société Kofilux, qui a été liquidée et a transféré ses avoirs à la société Fox Delta. Au final, le montage permettrait de bénéficier des avantages de l’Etat du Delaware, le plus souple des Etats-Unis en matière d’imposition, puisque le seul impôt est celui d’une franchise en fonction du capital de la société, sans taxation sur le chiffre d’affaire, les ventes ou le revenu y compris pour un résident à l’étranger. En plus de cela, Ambassair profiterait de la fiscalité luxembourgeoise pour que les bénéfices remontés soient très peu taxés. Ces révélations n’ont pour le moment pas provoqué de réactions de Jean-Michel Aulas.