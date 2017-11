OL : Le mystère Diakhaby enfin expliqué

Dans : OL, Coupe d'Europe, Europa League.

Surprise pour les suiveurs de l’OL au coup d’envoi, Mouctar Diakhaby, solide défenseur central, avait pris place au milieu de terrain au côté de Tanguy Ndombélé.

Un choix qui avait de quoi interloquer, tant le natif de Vendôme n’avait plus joué à ce poste depuis des lustres, et surtout dans un match où l’OL allait avoir le ballon et devait le faire circuler rapidement pour asseoir sa domination. Sa première période à ce poste a été très mitigée, avant qu’il ne redescende d’un cran en raison de la blessure de Jérémy Morel. Après la rencontre, Claudio Caçapa, adjoint de Bruno Genesio et notamment en charge du secteur défensif, avouait sans mal la raison de ce choix… qui l’a satisfait.

« On est tous contents de la victoire. Il y a encore pas mal de choses à corriger. On aurait pu encaisser au moins deux buts. On va jouer la première place… Je suis très content pour Mouctar Diakhaby. Il a montré qu’il pouvait aussi jouer au milieu de terrain. Et il marque en plus. C’était important de préserver Lucas Tousart qui a joué tous les matchs », a confié le Brésilien, qui voulait mettre son chien fou du milieu de terrain au repos avant l’enchainement qui se profile, même si l’ancien valenciennois a tout de même participé à la rencontre face aux Chypriotes.