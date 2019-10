OL : Le message fort, Rudi Garcia change de capitaine

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Après avoir nommé Marcelo au poste de capitaine ce samedi face à Dijon, Rudi Garcia a décidé de donner le brassard à Anthony Lopes pour la rencontre de Ligue des Champions de mercredi.

Le gardien de but lyonnais, véritable cadre du club et le seul à maintenir un niveau de performance élevé ces derniers temps, récupère ainsi le brassard après l’avoir cédé en début de saison à Jason Denayer puis les saisons précédentes à Nabil Fékir. Mais capitaine ou pas, l’international portugais a toujours eu du poids dans le vestiaire et n’hésite jamais à prendre la parole devant ses coéquipiers ou devant les médias en cas de mauvaises performances. Reste à savoir si cela fait partie d’un turn-over de Rudi Garcia pour trouver son bon capitaine, ou si le brassard va définitivement rester à Anthony Lopes après le match face au Benfica Lisbonne.