OL : Le message de Cornet à Genesio avant le mercato

Dans : OL, Mercato.

Courtisé l’été dernier, annoncé proche d’un départ cet hiver, Maxwel Cornet a décidé de se concentrer sur le terrain après une fin d’année 2017 encourageante.

En raison de la blessure de Bertrand Traoré, l’attaquant lyonnais a vu son temps de jeu prendre de l’ampleur, et il en a profité pour se mettre en valeur. En Coupe de France ce samedi face à Nancy, il pourrait même débuter dans l’axe en raison de la probable absence de Mariano Diaz. De quoi lui donner des idées pour la suite de sa carrière lyonnaise, lui qui a gardé contact avec un certain Alexandre Lacazette. Tout d’abord ailier, l’international français avait ensuite explosé en pointe, pour ne plus jamais quitter le poste d’avant-centre. Un changement de poste qui intéresse l’ancien messin.

« À Lyon, je joue sur le côté. Il faut faire beaucoup d’efforts et du coup tu peux manquer un peu de lucidité dans la finition. En pointe, tu es plus dans les déplacements, et tu as des situations pour te mettre en position de tir. Jouer dans l’axe ? Cela ne me ferait pas peur. J’avais joué contre Zagreb en Ligue des Champions en pointe car Alex n’était pas là, et j’avais marqué un but et donné une passe décisive. J’en ai joué quelques autres à ce poste », a souligné dans Le Progrès un Maxwel Cornet qui envoie un message clair à Bruno Genesio, à l’heure où ce dernier se demande s’il doit recruter un autre numéro 9 cet hiver.