OL : Le jour où Garcia a vraiment eu la pression

Dans : OL.

Entraineur de l’Olympique Lyonnais après avoir connu le banc de l’Olympique de Marseille quelques mois plus tôt, Rudi Garcia sait qu’il sera chaudement accueilli au Vélodrome ce dimanche soir.



Pas de quoi faire trembler le coach rhodanien, qui assume totalement son choix d’avoir changé d’Olympique en quelques instants, même si cela suscite de l’incompréhension chez les supporters, et dans les deux camps. Mais n’allez pas croire que Rudi Garcia va se défiler et changer sa façon de faire pour ce choc à Marseille. Ancien joueur lancé par Rudi Garcia dans le club de Corbeil-Essonne où le technicien a terminé sa carrière de joueur, avant de se lancer dans celle d’entraineur, Walid Regragui raconte dans Le Parisien une anecdote qui en dit long sur la détermination de Rudi Garcia.



« A Corbeil, il a commencé par être entraîneur-joueur. Il avait repris ses études de Staps à la fac d'Orsay. On était en Division d'Honneur mais ses entraînements, son discours, c'était déjà du haut niveau. Il a montré un gros caractère pour répondre à la pression de certains qui voulaient qu'il fasse jouer des mecs du quartier. Il était à fond dans le projet Corbeil, il avait envie d'emmener le club très haut mais il a été déçu de voir que la mairie ne nous suivait pas plus quand on est monté en CFA 2. Il a lancé beaucoup de jeunes comme moi. Je lui dois tout. C'est mon père spirituel », a livré l’ancien international marocain, qui tient à rappeler que Rudi Garcia est reparti de très bas pour construire sa carrière d’entraineur.