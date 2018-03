OL : Le groupe avec Mariano à Montpellier

Dans : OL, Ligue 1.

Annoncé incertain à cause d'une blessure au pied, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Mariano Diaz fait son retour pour le déplacement à Montpellier dimanche (17h) en championnat. A noter que le milieu Pape Cheikh Diop et le défenseur central Oumar Solet figurent aussi dans le groupe convoqué par Bruno Genesio. Du côté des absents, comme prévu, Mouctar Diakhaby, Rafael et Nabil Fekir sont à l'infirmerie.

Le groupe de l'OL : Lopes, Gorgelin - Marçal, Marcelo, Morel, Mendy, Tete, Solet - Aouar, Ndombele, Tousart, Diop, Ferri - Cornet, Memphis, Mariano, Traoré, Gouiri, Maolida