OL : Le Groupama Stadium un enfer, Juninho lance un appel !

Dans : OL, Ligue 1.

Après des débuts réussis du côté de Monaco, l'Olympique Lyonnais jouera son premier match à domicile vendredi prochain contre Angers. Et pour cette sortie inaugurale de Sylvinho et de ses joueurs au Groupama Stadium, Juninho a lancé un appel aux supporters de l'OL. Car même s'il apprécie l'atmosphère de l'ultra-moderne stade de Lyon, le directeur sportif brésilien souhaite que les adversaires des joueurs lyonnais sentent le souffle et la pression des fans rhodaniens un peu plus qu'actuellement.

Et Juninho de réclamer un soutien franc et massif pour faire du Groupama Stadium un atout supplémentaire. « Je demande aux supporters de créer une atmosphère chez nous. On a un joli stade, un très beau stade, ça veut dire que les adversaires aiment bien jouer chez nous parce que c'est agréable... Il faut commencer à créer une atmosphère chez nous. On doit assumer, on doit jouer pour gagner à chaque fois, les adversaires doivent sentir ça dès le début du match, et ça, ça dépend des supporters aussi. Il faut créer cette relation. Pour moi, si tu arrives à gagner tous les matches à la maison, c'est un grand pas », a confié, sur OL-TV, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, qui a tout de même rappelé qu'à titre personnel il n'avait jamais gagné à Monaco.