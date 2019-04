OL : Le grand bonhomme de Lyon, c'est indiscutablement lui

Dans : OL, Ligue 1.

Défait par Nantes à domicile dimanche soir, Marseille s’est quasiment éliminé de la course au podium.

En effet, cette bataille pour la troisième place concerne d'avantage Saint-Etienne et Lyon, qui vont se disputer un duel acharné jusqu’à la fin. Et dans ce duel, la victoire de l’OL à Geoffroy-Guichard fin janvier pourrait peser lourd dans le décompte final, avec le but de Moussa Dembélé inscrit dans les dernières minutes du derby. L’un des buts les plus importants de la saison de l’OL, que le journaliste Hervé Penot n’a pas oublié. Bien au contraire, même.

« Aujourd’hui c’est donc à première vue un duel OL vs ASSE pour la 3e place... Le derby à distance palpitant. Si Lyon passe, dirigeants pourront remercier Moussa Dembele. Sa tête restera alors un moment clé de cette saison » a expliqué le journaliste, très attentif à l’actualité de l’Olympique Lyonnais. Et qui estime que Jean-Michel Aulas pourra tirer un grand coup de chapeau à son attaquant en fin de saison. Recruté pour 22 ME en août dernier, l’international espoirs français a marqué 20 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 12 en Ligue 1.