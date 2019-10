OL : Le Fantômas de Lyon prend un vilain tacle

Dans : OL, Ligue 1.

Face à Dijon samedi après-midi, Rudi Garcia avait décidé de jouer avec deux véritables ailiers. Sur l’aile gauche, c’est Martin Terrier qui a eu les faveurs de l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Malheureusement pour Lyon, l’ancien Lillois n’a pas pesé sur la rencontre. Bien au contraire même, il l’a véritablement traversée comme un fantôme. Cela n’a pas échappé à Nicolas Puydebois, lequel a fait de Martin Terrier le flop n°1 de l’OL face aux Dijonnais au Groupama Stadium.

« Il avait la possibilité de marquer des points et de se faire une place dans les plans de son nouvel entraîneur, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Martin Terrier n’a jamais existé dans cette rencontre, il n’a eu aucun impact sur le jeu lyonnais. Aucune prestation individuelle ne ressort de cette opposition contre Dijon. Je dois quand même reconnaître que les changements de Rudi Garcia ont apporté du dynamisme à l’OL, même s’ils ne nous ont pas permis de remporter le match » a commenté le consultant du site Olympique et Lyonnais, qui attendait forcément plus de Martin Terrier. Mais comme Memphis Depay par exemple, le Français semble plus à l’aise quand il joue dans une position plus axiale…