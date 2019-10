OL : Le derby est perdu, Lopes est effondré

Dans : OL, Ligue 1.

Anthony Lopes, gardien de l’OL, après la défaite dans le derby contre l’ASSE (0-1) : « Cette défaite est difficile à accepter ? Bah heureusement que c’est difficile, on joue un derby, il n’y a pas de mots… C’est plus que difficile. On ne peut rien dire à travers ça, on n’a pas fait le match qu’il fallait, c’est tout. On va nous juger sur la continuité, sur la régularité et là, c’est trop en dents de scie. Si on avait la solution, on l’aurait déjà fait bien avant, je ne sais pas faudra qu’on... je ne sais pas... Il va falloir se relever de ça », a-t-il lancé sur Canal+.