OL : Le départ de Diakhaby prend forme, un club niveau LDC négocie

Dans : OL, Liga, Mercato, Foot Europeen.

L’Olympique Lyonnais a bien l’intention de recruter un défenseur central la saison prochaine. Si la paire Marcelo-Morel a tenu le choc, cela pourrait tout de même être juste pour la Ligue des Champions, sans compter le fait que derrière, c’est un grand vide. Grand espoir du club à son poste, Mouctar Diakhaby n’a pas répondu présent cette saison, et sa dernière entrée en jeu face à Strasbourg, où il a été largement coupable dans la défaite qui a failli être fatale à son club, n’a pas arrangé les choses.

Malgré cela, le central de 21 ans possède un potentiel qui éveille depuis longtemps l'intérêt de plusieurs clubs européens. Et selon la radio Cadena Cope, le FC Valence a même ouvert des négociations pour sa venue. Le média espagnol ne laisse guère place au doute, cela discute autour de son transfert chez une formation qui est qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions. Une opportunité de changer d’air et gagner encore de l’expérience pour Diakhaby ? L’OL pourrait bien ne pas s’opposer trop férocement à son transfert en cas d’offre convenable pour le natif de Vendôme, qui a disputé plus de 50 matchs sur ses deux premières saisons à l’OL.