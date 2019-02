OL : Le danger n°1 pour le Barça ? Jean-Michel Aulas bien sûr !

Dans : OL, Ligue 1, Ligue des Champions.

Ce mardi soir, le match entre Barcelone et l’Olympique Lyonnais en huitième de finale aller de la Ligue des Champions sera particulier pour Samuel Umtiti, formé à l’OL mais qui défend maintenant les couleurs de l’ogre catalan. Mais pas seulement. En effet, la rencontre aura également une saveur particulière pour Eric Abidal, qui a fait les beaux jours du club rhodanien avant de partir à Barcelone où il a été joueur et où il est désormais directeur sportif. Interrogé par le média catalan Sport, le Français de 39 ans a tenu des propos très élogieux envers l’OL avant cette rencontre. Et notamment envers le président Jean-Michel Aulas, qu’il respecte énormément.

« Ce sera un match intéressant contre une équipe qui veut être l’une des plus grandes d’Europe. Le président Jean-Michel Aulas est une personne très intelligente. Il a toujours un plan. Il a construit une équipe avec des jeunes et des joueurs expérimentés. L’OL a tout gagné, puis il y a une chute, mais je crois que maintenant, le club est en train de revenir à son niveau avec ces joueurs. Ça va être un match compliqué. Nous devons l’aborder avec détermination afin de l’emporter. Notre objectif, cette année, c’est de remporter la Ligue des champions » a rappelé Eric Abidal, qui sait qu’il ne sera pas simple de l’emporter face à l’OL au Groupama Stadium, mais qui nourrit de grandes ambitions européennes pour le Barça cette saison.