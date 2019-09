OL : Le choix fort, Sylvinho a préféré Reine-Adelaïde à Khedira

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Avec une puissance financière non négligeable et des dossiers souvent réglés rapidement, l’Olympique Lyonnais a effectué un mercato bien géré et complet, compensant à chaque fois les départs importants. Sans jamais hésiter à mettre la main à la poche si nécessaire.

La dernière quête sérieuse a été celle d’un milieu de terrain relayeur afin d’augmenter le choix de Sylvinho à ce poste. L’entraineur brésilien a eu une belle surprise en se voyant proposer Sami Khedira, l’expérimenté champion du monde allemand. La Juventus était même ouverte à discuter d’un prêt pour le milieu de terrain qui a perdu sa place dans le Piémont.

Mais Sylvinho a préféré refuser cette possibilité, estimant que Khedira n’avait plus, à 32 ans, les jambes pour enchainer les matchs, en raison de ses problèmes physiques rencontrés les années précédentes. Un « non » qui a permis ensuite à Lyon de se concentrer sur la piste travaillée par Florian Maurice et menant à Jeff Reine-Adelaïde, la pépite d’Angers passée par Arsenal et qui a encore toute sa carrière devant lui. Un choix beaucoup plus onéreux, mais qui prouve que rien n’aura été refusé à Sylvinho pour son premier été en charge de l’Olympique Lyonnais.