OL : Le centre de formation, c'est une dinguerie pour Emerson

Par Guillaume Conte

Nouveau venu à l'Olympique Lyonnais, le défenseur italo-brésilien Emerson a été bluffé par le niveau des jeunes lyonnais.

Rarement un tel enthousiasme ne sera née d’une défaite. Mais après un début de saison très timide, l’OL veut croire en sa bonne étoile en dépit de la défaite 2-1 face au PSG. Ce dimanche au Parc des Princes, les Lyonnais ont particulièrement malmené les Parisiens qui avaient sorti toutes leurs étoiles. Il aura toutefois fallu un but de Mauro Icardi à la dernière minute pour empêcher l’OL de prendre un point chez le leader de la Ligue 1. Beaucoup de regrets donc sur le plan comptable, mais aussi des promesses au niveau du jeu, notamment avec le gang des Brésiliens dont Emerson fait bien évidemment partie malgré sa nationalité sportive italienne. Pour l’ancien défenseur de Chelsea, son arrivée à Lyon a été une véritable révélation en ce qui concerne le vivier que représente le centre de formation de l’OL.

Dans une déclaration à la presse, Emerson avoue avoir été bluffé par le niveau de jeunes lyonnais. « Dès mon premier jour ici, j'ai remarqué ces joueurs de grandes qualités et depuis je m'en rends compte au quotidien. Et en plus ils sont jeunes, ils vont prendre encore plus d'expérience, ils ont un potentiel énorme. En les côtoyant chaque jour, j'admire encore plus leur talent », a livré le défenseur qui arrive tout de même de Chelsea, et a pu voir passer de nombreux grands talents au sein du club londonien, habitué à solliciter les meilleurs espoirs d’Europe, voire du monde, ces dernières années. Une confirmation en tout cas que l’effectif dont dispose Peter Bosz est bien de qualité, et qu’avec le temps, la motivation et le travail, un groupe de qualité peut en déboucher. De quoi espérer une montée en puissance sur les prochaines semaines, comme en rêvent les supporters lyonnais après les derniers matchs encourageant de leur OL.