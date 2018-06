OL : Le bug Cheik Diop à 10ME ? Un choix de Genesio balance Maurice

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais a réussi un mercato 2017 plutôt convaincant avec en tête de gondole la venue de Mariano Diaz et de Marcelo. Cependant, tout n'a pas été parfait lors de ce marché des transferts de l'an passé pour l'OL. En effet, en s'offrant Cheik Diop pour 10ME, après une longue bataille avec Tottenham, les dirigeants lyonnais n'ont pas vraiment connu la réussite espérée, le joueur de 20 ans ne jouant que 10 minutes en tout en Ligue 1 (contre Metz en avril dernier), et une heure en Coupe de la Ligue (lors de l'élimination à Montpellier).

Au moment d'évoquer la venue de Cheik Diop, Florian Maurice admet qu'il y a un souci, mais le responsable du recrutement de l'Olympique Lyonnais souligne que c'est Bruno Genesio qui a fait le choix de ne pas faire jouer ce dernier après sa blessure. Une situation qui peut encore changer estime Florian Maurice. « On ne peut effectivement pas dire que c’est une réussite puisqu’il n’a pas joué. C’est une décision de l’entraîneur. On verra plus tard. Mais je pense qu’il a du potentiel », relativise, dans Le Progrès, Florian Maurice, qui ne veut cependant pas charger Bruno Genesio en rappelant la venue de Yoann Gourcuff, qui a été également un mauvais choix pour l'OL et s'est avéré beaucoup plus couteux.