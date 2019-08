OL : Le boss c’est Aulas, il largue Monaco au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Monaco, SCO.

Jeff Reine-Adelaïde à Lyon, ce n’est pas chaud… c’est bouillant. Désireux de renforcer son effectif avec un numéro huit ou un ailier droit, le club rhodanien a décidé de miser sur le joueur du SCO d’Angers, capable d’évoluer dans les deux positions. Ce mardi, L’Equipe indiquait que l'OL était en pole position dans ce dossier, avec une offre supérieure à 20 ME hors bonus et hors pourcentage à la revente. Une information confirmée par Nice-Matin, alors que l’OGCN et l’AS Monaco étaient également sur les rangs.

« Lyon a pris la main sur Reine Adélaïde sous l’impulsion d’Aulas. Le joueur veut jouer la Ligue des champions. Monaco et Nice, qui le veulent également, sont distancés » a ainsi tweeté le journaliste Vincent Menichini, toujours bien informé et pour qui l’intervention de Jean-Michel Aulas dans ce dossier ne laisse aucune chance à Monaco. D’autant que le club rhodanien présente l’avantage non négligeable de disputer la Ligue des Champions. Reste maintenant à voir si un accord tripartite sera rapidement trouvé et si la venue de Jeff Reine-Adelaïde marquera la fin du mercato lyonnais.