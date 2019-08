OL : Le boss à Lyon c’est Denayer, et personne d’autre

Dans : OL, Ligue 1.

Avant la première journée de Ligue 1 face à Monaco il y a deux semaines, le flou régnait autour du brassard de capitaine à l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, Sylvinho a entretenu durant longtemps le suspense sur l’identité du successeur de Nabil Fekir, transféré cet été au Bétis Séville. Pour les observateurs, cela s’est joué entre Denayer, Lopes et Dubois. Et c’est donc l’international belge qui a été désigné, et qui rempli parfaitement son rôle depuis le début de la saison. Jason Denayer, un capitaine logique et qui fait l’unanimité dans la capitale des Gaules selon Léo Dubois.

« Je suis très content pour Denayer. Il est exemplaire sur et en dehors du terrain. Ce n’était pas du tout une compétition entre nous. On a notre capitaine et on essaie de l’aider au quotidien » a indiqué l’ancien capitaine du FC Nantes a RTL, qui a longtemps été pressenti pour décrocher le statut de capitaine de l’Olympique Lyonnais. Mais qui n’a finalement par l’air traumatisé par la décision de Sylvinho de ne pas lui accorder le brassard. D’autant que cela n’empêchera sans doute pas l’international tricolore de prendre la parole et des responsabilités dans le vestiaire lyonnais cette année.